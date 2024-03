(Di mercoledì 20 marzo 2024)ha deciso di ingaggiare un'attrice più giovane di Charlize Theron per il prequeldopo aver visto l'esito della CGI in Thedi Martinè stato tentato di usare la CGI perCharlize Theron nel prequel: A Mad Max Saga, ma la visione di Thedi Martine Gemini Man di Ang Lee gli ha fatto cambiare idea. Charlize Theron, interprete diin Mad Max: Fury Road, ha confessato di avere il cuore spezzato dopo aver scoperto che non avrebbe ripreso il ruolo, maha spiegato chiaramente il motivo che lo ha spinto a ingaggiare Anya Taylor-Joy piuttosto che ...

Anya Taylor-Joy non avrà il cranio rasato come Charlize Theron nel prequel Furiosa per via della scelta del regista George Miller . Anya Taylor-Joy , ha rivelato la sua eccitazione nell'interpretare la ... (movieplayer)

Il regista di Furiosa George Miller ha spiega to perchè ritiene Anya Taylor-Joy una perfetta giovane Furiosa , la scelta migliore dopo Charlize Theron , che ha interpretato il personaggio in Mad Max: ... (cinemaserietv)

VIDEO | Anya Taylor-Joy, il ritorno di George Miller e il nuovo trailer di Furiosa: A Mad Max Saga - Sta per tornare, più vendicativa che mai. Furiosa: A Mad Max Saga, una nuova visione di George Miller, dal 23 maggio al cinema con Warner Bros ...hotcorn

Furiosa, George Miller: "The Irishman di Scorsese mi ha convinto a non ringiovanire il personaggio con la CGI" - George Miller ha deciso di ingaggiare un'attrice più giovane di Charlize Theron per il prequel Furiosa dopo aver visto l'esito della CGI in The Irishman di Martin Scorsese. NOTIZIA di VALENTINA ...movieplayer

Furiosa: A Mad Max Saga: rilasciato il secondo trailer italiano - Regista della pellicola è il papà della saga, ovvero George Miller, che ha scritto la sceneggiatura con Nico Lathouris, colui che ha curato anche lo script di Fury Road. Protagonista della pellicola ...voto10