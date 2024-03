Furiosa | ecco il trailer italiano del prequel di Mad Max

(Di mercoledì 20 marzo 2024) È uscito un nuovodi: A Mad Max Saga, il filmdella saga Mad Max, in arrivo nelle sale il 23 Maggio 2024. Nel video pubblicato da Warner Bros si vedono alcuni momenti del passato della protagonista che sarà interpretata da Anya-Taylor Joy, e vengono svelati i motivi alla base del suo desiderio di vendetta. Il tutto incorniciato da una serie di spettacolari sequenze ricche d’azione, esplosioni e inseguimenti. Sappiamo che il film sarà ambientato in un mondo post-apocalittico in cui la giovaneverrà rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri in cui viveva, e finirà nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Con lui attraverseranno le Terre Desolate e si imbatteranno nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Così ...

