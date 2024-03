Fuorionda sulla figlia di Fiorello | giornalista Rai sotto inchiesta ma lo showman minimizza

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La Rai ha avviato un procedimento disciplinare interno nei confronti di Piergiorgio Giacovazzo,e conduttore del Tg2 che, bel corso dell’edizione delle 12.30 del 19 marzo, è incappato in uno sgradevole; dopo aver lanciato il servizio riguardante il duetto dicon laAngelica durante Viva Rai 2, non accorgendosi di avere il microfono ancora acceso, Giacovazzo commentava: “Ma che carini! Questa adesso c’avrà 12 trasmissioni!”, con evidente riferimento a possibili favoritismi nei confronti della giovane. Immediata la reazione dell’amministratore delegato Rai Roberto Sergio che, in un’aspra nota, annuncia appunto l’apertura di un’indagine interna. Ecco di seguito il testo completo dell’informativa, dal sito ufficiale In riferimento al commento inappropriato e del tutto gratuito fatto ...