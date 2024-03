Fuori in 5 secondi Ecco il test su Sainz per capire se potrà correre al GP d' Australia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SUBITO Fuori FEDERICA Brignone I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 9.49 Ancora ferma a terra Vlhova . A questo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SUBITO fuori FEDERICA Brignone BRUTTA CADUTA PER PETRA Vlhova E POSSIBILE GRAVE infortunio I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI ... (oasport)

Gf, Giuseppe manda Massimiliano in finale e ‘butta’ Fuori il povero Paolo - Eliminato a sorpresa, dopo un televoto flash, il 'macellaio' Paolo Masella, che forse avrebbe potuto vincere. Dietro l'uscita un errore strategico nella scelta di un concorrente da portare al televoto ...dire

Grande Fratello: eliminato Paolo, Massimiliano vola in finale - Grande fratello: Giuseppe manda Massimiliano in finale e ‘butta’ Fuori il povero macellaio Paolo Masella, tra i favoriti per la vittoria.corrierenazionale