Fuori casa prestazioni inspiegabili | Ma resto fiducioso sul futuro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "E’ difficile spiegare questa involuzione della squadra in trasferta, i singoli sono di valore ma ora serve che lo diventi anche il collettivo". Il consigliere di Ferrara Basket ed ex play di Argenta, Paolo Piazzi, commenta il momento dei biancazzurri, reduci da due brutte sconfitteche ne hanno frenato la corsa verso i playoff. Una squadra a due facce, quella allenata da coach Benedetto, tanto convincente inquanto deludente lontano dalla Bondi Arena, e che ora deve vincere a tutti i costi domenica con Oderzo per rilanciarsi in ottica post season. "Il gruppo l’avevo trovato assolutamente in crescita dall’arrivo in panchina del nuovo allenatore – spiega Piazzi –, la prova con Pordenone di due settimane fa era stata eccellente, motivo per cui io stesso pensavo che la strada intrapresa fosse quella giusta. Mi aspettavo ...