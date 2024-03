Funerali del Direttore Generale Viola tra Sicilia e Stati Uniti | Ultimo Saluto a Barone

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Idel, invece si terranno negli, nel New Jersey, dove risiedeva, mentre sabato una Messa sarà celebrata a Pozzallo, in provincia di Ragusa, in, doveera nato il 20 marzo 1966. Alle 10.30 si terranno iin Chiesa Madre dove fu battezzato e andava da piccolo. Con un aereo privato sarà poi trasferito neglidomenica mattina Il dg aveva mantenuto con la sua città natale un legame profondo. Li erano rimasti tanti parenti e amici con i qualie la sua famiglia erano in contatto.

Il giorno 19 marzo è mancata all’affetto dei suoi cari - Ne danno il triste annuncio il figlio Roberto, Federico e Anna. I Funerali si svolgeranno Giovedì 21 marzo alle ore 15 presso la chiesa S. Maria Assunta di Borgo Panigale.ilrestodelcarlino

L’ultimo saluto a Leonardo Costi. "Esempio per i giovani" - Ai Funerali, celebrati nella chiesa del Bambino Gesù della Perticata, c’era rappresentato tutto il basket carrarese, di ieri e di oggi: giocatori con i capelli grigi che con Costi hanno condiviso ...lanazione

Precipita dal tetto, Gionatan Vittori muore a 15 anni: liceale modello e talento del volley, choc a Grottazzolina - GROTTAZZOLINA - «Si può morire a 15 anni No, non si può morire così». Choc e dolore non solo a Grottazzolina ma in tutto il Fermano per la tragica fine di ...corriereadriatico