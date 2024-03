Funerale Joe Barone | il programma | funzione religiosa a Pozzallo | poi il volo negli Usa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Firenze, 20 marzo 2024 – Il lungo addio al direttore generale della Fiorentina Joe, morto a causa di un malore sarà in più tempi. E si concluderà con la sepolturaUsa, la sua terra da cinquant’anni. Ecco ildel viaggio fino appunto al momento finale di questi giorni segnati dal dolore. Ilvero e proprio avverràUsa, dove lo piangerà la vasta comunità italoamericana di New York. Comunià nella quale, pur con gli impegni che lo tenevano in Italia, si sentiva spesso., in provincia di Ragusa, è il paese in cuiè nato. Qui la salma del direttore generale arriverà nella giornata di giovedì 21 marzo. FOTOCRONACHE GERMOGLI Suldella...