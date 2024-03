Funerale Barone | Semplici | «Tante critiche | ma ha sempre dato tutto»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 20 marzo 2024), ecco le dichiarazioni dell’ex allenatore della SPAL: presente oggi in lutto comeil mondo Fiorentina Aldell’ex dirigente della Fiorentina Joeha rilasciato delle dichiarazioni a Fiorentina.it l’ex allenatore della SPAL. «Dispiace essere qui in questa giornata di lutto per la Fiorentina ma sopratper la famiglia. Era un grande personaggio che ho avuto il piacere di incontrare sul campo ma anche qui a Firenze più recentemente. Anche un grande dirigente secondo me. Poi è normale che facendo questo mestiere puoi essere criticato ma questo non è il momento per pensare a quell’aspetto. Anche questo Viola Park è figlio delle sue idee e della sua voglia di investire insieme alla presidenza in ...