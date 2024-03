Freno alle baby gang Territorio al setaccio Milleseicento giovani identificati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) TREVIGLIO (Bergamo) L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno delleche nella Bassa hanno creato allarme. Ecco allora che anche nel fine settimana i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno effettuato servizi di controllo mirati utilizzando pattuglie in borghese. Bilancio, un migliaio di, sequestrate alcune dosi di droga. Un passo indietro. La sera del 3 marzo, una domenica, proprio a Treviglio, in via Verga e in piazza Setti, erano state messe a segno due rapine e una terza tentata da parte dissimi armati di coltello a danni di coetanei. Nei giorni seguenti la Compagnia dei carabinieri aveva risposto con un servizio ad alto impatto con oltre 300 minori. Un’operazione di controllo che è stata ripetuta anche nei giorni ...