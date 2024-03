Fratoianni a Meloni | Gli amici di Putin sono proprio al vostro fianco

(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2024 " Se c'è bisogno di andare a cercare glio le amiche di, sapete dove andare. Insomma, ce l'avetevicini", le parole dialla Camera nel corso della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio Ue. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Il viaggio della presidente del consiglio Meloni in Egitto? Non sono fiducioso per niente, sul fronte Migranti questo Governo continua e continuerà con politiche ... (calcioweb.eu)

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Nessun stupore per le incredibili parole di Salvini sulle elezioni russe, d'altronde sulla Piazza Rossa con la t-shirt con l'immagine di Putin soldato c'era il leader ... (liberoquotidiano)

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Nessun stupore per le incredibili parole di Salvini sulle elezioni russe, d?altronde sulla Piazza Rossa con la t-shirt con l?immagine di Putin soldato c?era il leader ... (calcioweb.eu)

Europee, il sondaggio premia la Meloni: Fratelli d'Italia sopra il 27% - Una cifra non solo più alta di quella incassata nel 2022, ma anche capace di soddisfare Giorgia Meloni che ha fissato l'asticella a quota 26%. "Per me una vittoria sarebbe confermare i voti che mi ...ilgiornale

Europee 2024, il sondaggio sull'Italia: Meloni al 27%, M5S tallona il Pd. Testa a testa Lega-Forza Italia - Nel centrodestra Forza Italia e Lega sono appaiati, stessa cifra: 8,2%. Lontanissimo il ricordo delle Europee di cinque anni fa, quando la Lega toccò il record del 34,3%. Ora il testa a testa fa ben ...corriere

Migranti, Fratoianni (Avs): "Il decreto 'ferocia' di Piantedosi viene sbriciolato dalle Corti di giustizia" - Migranti, Fratoianni: "In Italia il decreto Piantedosi o meglio il `decreto ferocia´, viene via via sbriciolato nelle corti di giustizia".globalist