Francia | Mike Maignan ancora assente agli allenamenti dei Blues

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Per la terza volta questa settimana,non ha partecipato alla sessione collettiva deidi questa mattina. Non è confermato ma le possibilità di vedere il portiere del Milan in campo sabato nella partita che vedrà la suacontro la Germania, diminuiscono sempre di più. L’ex Lille, infortunatosi ad un ginocchio contro lo Slavia Praga (3-1) il 14 marzo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, ha avvertito un po’ di dolore lo scorso fine settimana. Ma è per un altro motivo che il portiere francese viene preservato e non partecipa alle sedute di allenamento: sembrerebbe un dolore ai tendini dei muscoli posteriori della coscia a destare preoccupazione. Intanto questa sera lo si è visto fare jogging con il preparatore fisico Cyril Moine, segno che lo staff medico sta provando in tutti modi ...