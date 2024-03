Francia | al via il processo contro lo “stupratore di Tinder” | è accusato di aver violentato 17 donne

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 19 marzo, in diretta. Mosca conquista la città di Orlovka nel Donbass. Meloni : «Condanniamo le elezioni farsa russe». Fonti della Lega: piena sintonia ... (corriere)

Il direttore del servizi o segreto estero russo (SVR), Sergei Naryshkin: "Secondo le nostra informazioni un contingente da inviare in Ucraina è pronto. Inizialmente includerà circa 2mila soldati ". La ... (fanpage)

L’intelligence russa ha affermato che la Francia sta preparando un contingente militare di 2.000 soldati da inviare in Ucraina . Subito la smentita da Parigi: “È una fake news”. La Francia invierà ... (periodicodaily)

Serie A 2024-2025, al via il 17-18 agosto: le date ufficiali, il calendario e le partite del nuovo campionato - Il campionato 2024-25 debutta subito dopo Ferragosto, si ferma per la Nations League: le date condizionate dalla nuova Champions e dal Mondiale per club, stagione lunghissima ...corriere

Ucraina, gli 007 russi: Macron invierà 2.000 soldati. Parigi smentisce: "Provocazioni" - Le accuse alla Francia, il rafforzamento dell'asse strategico con la Cina. Il quinto mandato presidenziale di Vladimir Putin prende il via su delle linee già ampiamente tracciate. Secondo ...tg.la7

I vescovi di Francia: «Tutta la vita umana merita di essere rispettata» - Dai presuli in plenaria, una dichiarazione che esprime «preoccupazione e riserve» riguardo al disegno di legge annunciato sul fine vita. Ribadito il «rifiuto della morte provocata». Priorità alle cure ...romasette