Frana in Valbisenzio | indagini e messa in sicurezza Slittano i tempi per la riapertura della strada

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Prato, 20 marzo 2024 – Sono iniziate oggi, 20 marzo, le operazioni di posa delle reti metalliche per laindel versante sullaregionale 325, in Val di Bisenzio, in seguito allain località Le Coste. A lavoro uno speciale macchinario, dotato di un braccio capace di raggiungere 60 metri di altezza e quindi in grado di velocizzare le operazioni di posa e fissaggio delle reti. "Stiamo lavorando con la massima decisione allain- sottolinea in una nota il presidenteProvincia di Prato Simone Calamai -. Purtroppo dagli ultimi aggiornamenti, è emersa la necessità di effettuare un intervento diinche interessa un'area più vasta ...

