FOTO Scontro frontale auto-camion lungo la Fondovalle Isclero | un morto 

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora sangue e morte sulle strade del Sannio. Una persona ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente stradalela. Lo, che vede coinvolti un mezzo pesante e un’mobile, è accaduto tra l’uscita di Sant’Agata dei Goti e Dugenta. Probabilmente si tratta di un. Sul posto sono interventi gli uomini del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Si lavora adesso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.