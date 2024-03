FOTO – Pavard | Milan-Inter in Nazionale | l’abbraccio con un ‘rivale’!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024), proprio come Thuram, si trova in ritiro con la Francia dove ha già dato inizio al derby dio che andrà in scena eccezionalmente di lunedì (22 aprile, ore 20.45). Il difensore nerazzurro scherza e sorride con ilrossonero Theo Hernandez DERBY IN ARMONIA – Benjamine Marcus Thuram si trovano in ritiro con la Francia. In attesa di scendere in campo, il difensore nerazzurro dà inizio al derby dio che si disputerà praticamente tra un mese, ovvero il 22 aprile, eccezionalmente di lunedì per via degli impegni in Europa League del. Come? Chiaramente in armonia, insieme alrossonero e conTheo Hernandez. In attesa di scontrarsi a San Siro, i due sono inseparabili in. Un bel ...