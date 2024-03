Fosse Ardeatine – Ad 80 anni dall’eccidio | il 26 marzo il ‘Corteo della Memoria’  Ciaccheri | “335 semi che germogliano ancora”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In occasione degli 80delle, il Municipio Roma VIII organizza “335che”, corteo composto dalle scuole del territorio, dalle associazioni di quartiere, ANED, ANFIM e ANPI. Nello specifico, il corteo, che si snoderà per le strade del Municipio partirà alle ore 9,30 da piazza Sant’Eurosia per raggiungere il sacrario delle, dove il 24del 1944 la furia e la ferocia dell’occupante nazista compì la più ignominiosa delle stragi nella Capitale. Nel corsosettimana che precede l’iniziativa sono previsti laboratori creativi, appuntamenti che vedranno la realizzazione di allestimenti che sfileranno lungo il corteo. Gli incontri ...