Forzare la stampante a stampare solo in bianco e nero

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Può capitare che lalaser del nostro ufficio o la inkjet terminino l'inchiostro del colore sul più bello col risultato finale di ottenere stampe sbiadite o non buone. Si può quindiin, ma non è così ovvio come si potrebbe pensare. Infatti, se si chiede una stampa inutilizzando però anche la cartuccia colore che è terminata, non funzionerà.Bisogna imparare, quindi, ain, sia da PC Windows, da un Mac o da smartphone, usandola cartuccia nera, evitando così di dover lasciare il lavoro per colpa della cartuccia del ciano o della cartuccia dei colori improvvisamente vuota. LEGGI ANCHE -> Guida per comprare una ...