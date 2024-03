(Di mercoledì 20 marzo 2024)"non può accampare" suigenerati daglidella Banca Centrale immobilizzati nell'Unione Europea presso le istituzioni di deposito accentrato (in inglese Central Securities Depository o Csd) poiché queste entrate "non sono di proprietà della Russia" ma della Csd e maturano "solo a causa dell'immobilizzazione e sono già soggette alla tassazione nazionale". Lo precisa un alto funzionario europeo in relazione alla proposta sull'uso del gettito a favore dell'Ucraina. "Siamo fiduciosi che non vi saranno ricadute legali in seguito all'approvazione della proposta", nota il funzionario.

Fonti Ue, Mosca non ha diritti sui profitti dei suoi asset - Mosca "non può accampare diritti" sui profitti generati dagli asset della Banca Centrale immobilizzati nell'Unione Europea presso le istituzioni di deposito accentrato (in inglese Central Securities ...ansa

Putin: «Pronti a rispondere agli attacchi di Kiev». Bombardamento ucraino sulla città russa di Kursk - Almeno secondo Fonti citate dalla Reuters, mentre la notizia non viene confermata da nessuno dei due Paesi. L'accelerata nello sviluppo delle relazioni fra Pechino e Mosca è un fenomeno degli ultimi ...ilmessaggero

Come lavoriamo: Fonti - Come lavoriamo: Fonti Serie Come lavoriamo , Episodio 7: In che modo SWI swissinfo.ch trova e verifica le sue Fonti in questo episodio della nostra serie 'Come lavoriamo', il giornalista Anand Chandr ...informazione