Fluminense su Thiago Silva | 'Parliamo con lui ogni settimana | un giorno sarà inevitabile'

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è in scadenza di contratto con il Chelsea e l'idea di un ritorno in Patria sembra essere la scelta giusta per chiudere...

Fred , il direttore sportivo della Fluminense , ha parlato del possibile ritorno di Thiago Silva in Brasile. Ecco le dichiarazioni Thiago Silva e il ritorno in Brasile. Ne ha parlato Fred , il ... (calcionews24)

Fluminense liga alerta vermelho no sistema defensivo - O Fluminense passa por um momento difícil no sistema defensivo, desde a saída do zagueiro Nino para o Zenit da Rússia. O Tricolor Carioca vem sofrendo para preencher a lacuna deixada pela saída do ex ...terra.br

Fluminense, il ds Fred: «Thiago Silva tornerà, è inevitabile» - Thiago Silva e il ritorno in Brasile. Ne ha parlato Fred, il direttore sportivo della Fluminense, ai microfoni di ESPN Brasil. Thiago SILVA – «Thiago è un nostro sogno da molto tempo , il presidente ...calcionews24

Rio, la riscossa Flu dopo il derby perso con il Fla ha un nome: Thiago Silva! - Il sogno della rivincita passa dal mercato Va bene il campionato di Rio, ma poi ci sarà il Brasilerao e il Fluminense nel campionato nazionale vorrà riscattarsi. Con un Thiago Silva in più “Dobbiamo ...derbyderbyderby