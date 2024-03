Flavio Cobolli | vittoria di carattere! Rimonta Nishioka e accede al secondo turno a Miami

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024)si ribella a quello che pareva un destino già segnato dopo il primo set ed elimina il giapponese Yoshihitoal primodel Masters 1000 di. Il romano vince per 1-6 6-1 6-4 contro l’ex top 30 nipponico, entrato in tabellone da lucky loser, e sfiderà il britannico Cameron Norrie in sede di. Si tratta, chiaramente, della sua primasui campi della Florida, nonché della prima in un Masters 1000. Il primo parziale sembra seguire la falsariga di quanto già visto a Los Cabos. Sono diversi i problemi che l’italiano deve fronteggiare, e in sostanza la sua partenza stile diesel non lo aiuta contro un avversario che, invece, tra dritto e passanti mostra di essere almeno per ora in una giornata di fiducia. ...