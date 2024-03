Flachi ricorda quando gli crollò il mondo addosso | “Marotta mi chiamò in ufficio | balbettai qualcosa”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Francescoè ripartito da Genova dopo la lunga squalifica di 12 anni per cocaina: lì vive con la compagna Carolina e sogna di cominciare una carriera da allenatore. Il 48enne ex attaccante racconta come cominciò l'incubo: "Un giorno l'Ad Marotta miin".