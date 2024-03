Firenze | Palazzo Strozzi | mostra «Anselm Kiefer Angeli caduti»

Arrivati a Palazzo Strozzi gli 'angeli caduti' di Anselm Kiefer - La rassegna, dal titolo 'Anselm Kiefer. Angeli caduti' sarà visibile negli spazi di Palazzo Strozzi a Firenze dal 22 marzo al 21 luglio. Il percorso espositivo include anche una nuova monumentale ...ansa

Concerto Renato Zero a Roma, la scaletta delle canzoni di mercoledì 20 marzo 2024 - Nuova data per Renato Zero in concerto stasera, 20 marzo 2024, al Palazzo dello Sport a Roma, con una nuova data dei suoi concerti evento per promuovere il suo ultimo disco, “Autoritratto”, uscito a ...soundsblog

Gli 'angeli caduti' di Anselm Kiefer a Palazzo Strozzi - Dal 22 marzo al 21 luglio una grande esposizione propone un percorso fra lavori storici e nuove produzioni del 79enne artista tedesco L'arte di Anselm Kiefer invade gli spazi di Palazzo Strozzi a ...adnkronos