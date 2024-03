Firenze | disagi per cantiere in viale Lavagnini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 -al traffico asi sono registrati questa mattina per lo slittamento di unnotturno per l'asfaltatura, con restringimento della carreggiata, inSpartaco. Secondo quanto appreso, un guasto ad un macchinario avrebbe reso impossibile la chiusura delalle 6 del mattino, come previsto, con il conseguente prolungamento dell'orario dei lavori. Ilsarebbe stato chiuso intorno alle 9 e la situazione del traffico è in miglioramento. Si tratta di un nodo centrale per il traffico fiorentino: è quindi evidente che limitazioni, anche parziali, supossono mandare in tilt tutta la città.