Fiorentina, Marotta ricorda Barone: 'Abbiamo avuto degli scontri, ma è stato un grande dirigente' - Anche Beppe Marotta ha voluto omaggiare la figura di Joe Barone visitando la camera ardente questa mattina. Il dirigente dell`Inter ha anche speso bellissime parole.calciomercato

Commisso: "La villa del Viola Park sarà intitolata a Joe Barone" - Gli aggiornamenti sul cordoglio della Fiorentina per Joe Barone: oggi la camera ardente 19:20 - Rocco Commisso, parlando davanti al corteo organizzato dai tifosi, ha annunciato che la villa del Viola ...gianlucadimarzio

In diecimila per Joe Barone - I tifosi viola si sono radunati davanti al centro sportivo per un omaggio corale al direttore generale della Fiorentina, che proprio il 20 marzo avrebbe compiuto 58 anni ...rainews