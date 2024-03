Fiorentina | la camera ardente di Joe Barone al Viola Park | arrivato Commisso

Firenze, 11 marzo 2024 - oltre 80 concerti per la stagione 2024 dell’ Orchestra da Camera Fiorentina fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta. Al via sabato 16 e domenica 17 marzo ... (lanazione)

BARONE - Aperta la camera ardente al Viola Park, tante persone in fila, presente Commisso - Aperta al Viola Park di Firenze la camera ardente dove è stato portato il feretro del dg della Fiorentina Joe Barone, scomparso ieri all'età di 57 anni per un attacco cardiaco. Già molte le persone in ...napolimagazine

La morte di Barone apre un vuoto difficilmente colmabile nella Fiorentina. E Commisso potrebbe cedere il club - E’ morto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone . Lo rende noto nel proprio sito la società calcistica toscana. La camera ardente sarà allestita mercoledì 20 marzo tra le 9 e le 21 al Viol ...informazione

Morte Joe Barone, aperta la camera ardente al Viola Park - Firenze, 20 marzo 2024 – E’ stata aperta alle 9 di questa mattina, al Viola Park, la camera ardente del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, deceduto ieri al San Raffaele di Milano, dove ...ilfaroonline