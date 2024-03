Fiorentina | Iachini saluta Joe Barone | “Ti porterò per sempre nel mio cuore”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tra i tanti personaggi del mondo del calcio che hanno voluto dedicare un pensiero a Joe, scomparso lo scorso 19 marzo all’età di 57 anni, c’è anche Beppe. L’attuale tecnico del Bari, che ha conosciuto il direttore generale dellaproprio quando sedeva sulla panchina dei viola, ha scritto una toccante lettera di saluto: “Ciao Joe, in questo momento di grande dolore e sconforto volevorti ricordando i momenti vissuti insieme nella nostra amata. Il primo ricordo fu il giorno del mio arrivo per il colloquio che mi avrebbe successivamente portato alla guida della squadra viola; in quel momento di grande preoccupazione ho visto nel tuo volto grande apprensione per la situazione che stava vivendo la squadra. Ci siamo parlati e confrontati iniziando così un percorso ...