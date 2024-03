Fiorentina | al Viola Park la camera ardente di Barone | arrivato Commisso

2024-03-19 22:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com : Di certo la vita ed il destino, a volte, sanno ... (justcalcio)

Joe Barone non ce l'ha fatta. Il direttore generale della Fiorentina , classe 1966, si è spento oggi all'Ospedale San Raffaele... (calciomercato)

FOTO E VIDEO FV, È INIZIATA LA CAMERA ARDENTE PER JOE BARONE - il dt Burdisso e tutti i membri dello staff Viola, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e l'architetto Marco Casamonti. Di fianco alla bara sono state esposte anche diverse sciarpe e il ...firenzeviola

Fiori bianchi e Viola, l’omaggio di Firenze: Joe Barone, la camera ardente. C’è Commisso - Al Viola Park l’ultimo saluto al direttore generale. C’è il presidente Commisso. Domenica il malore che ha poi portato al decesso del direttore generale della Fiorentina ...lanazione