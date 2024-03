Fiorello su Giacovazzo del Tg2 | “Fuorionda è libero di fare quello che vuole | viva la libertà d’espressione”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il conduttore ha commentato la vicenda che ha coinvolto il giornalista del Tg2: "Io e Piergiorgio ci siamo sentiti al telefono e l'abbiamo risolta tra di noi, tra uomini, e poi non ha detto niente di male". Poi scherza: "Sono più preoccupato per il fatto che daranno 12 trasmissioni a mia figlia. Metti che fa Sanremo con Morgan, a me tocca andare".