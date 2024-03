Fiorello smonta il caso Giacovazzo | «Finiamola con questi provvedimenti»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Viva Rai2 “Scappano ’ste cose”.ildi Piergiorgio, il conduttore del TG2 che ieri, per una innocua battuta sullo showman siciliano e la figlia, è finito nell’occhio del ciclone, al punto che si è scomodato l’Amministratore Delegato Rai, Roberto Sergio, avviando un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. “Se venissero fuori i miei fuorionda, altro che provvedimento disciplinare, a me m’arresterebbero“ ironizza (mica tanto!). Il conduttore, in diretta a Viva Rai2, chiarisce quanto accaduto ieri, spiegando che il– se disi vuol parlare – non necessitava di certo dell’intervento dall’alto. Non lo dice apertamente, ma è evidente il suo pensiero: “Io e Piergiorgio ci siamo sentiti per telefono e l’abbiamo risolta ...