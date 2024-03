Fiorello dopo il fuorionda al Tg 2 | “Ci sono rimasto male” Il giornalisto Giacovazzo rischia sanzione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 20 marzo 2024) I fuori onda (Giambruno docet) posso mettere in guai seri. Bisogna sempre star attenti a ciò che si dice quando si ha un microfono indosso, perché non si può mai essere certi di quando sia davvero spento o meno. Dovrebbe saperlo bene il conduttore del Tg2 Piergiorgio, giornalista con una lunga e solida carriera alle spalle. Eppure, è bastato un attimo di distrazione – e una battuta acidella sulla figlia di– a farlo bacchettare dall’emittente nazionale. Il duetto dicon la figlia Angelica Nella puntata di martedì 19 marzo, la scanzonata trasmissione di Viva Rai 2! ha mostrato una versione inedita di. Sempre sarcastico, ironico e strafottente, stavolta il conduttore si è persino commosso e, in un impeto di tenerezza, non è riuscito a trattenere le lacrime. Visualizza ...