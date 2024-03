Fino a dove si spingerà Putin La sicurezza di Senaldi per il futuro dell' Occidente

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si discute degli aiuti all'Ucraina da partee dei possibili scenari geopolitici nella puntata del 20 marzo di Stasera Italia, talk show pre-serale di Rete4 che vede Sabrina Scampini alla conduzione (altra serata senza Prima di domani di Bianca Berlinguer in onda). Tra gli ospitia trasmissione Mediaset figura Pietro, condirettore di Libero, che dà la propria visione sul: “Io credo che nessun italiano voglia la guerra, non è che chi vota Meloni, Forza Italia o Pd voglia la guerra. Credo anche che se ci saranno le truppe Nato in Ucraina le sorti del governo italiano saranno l'ultimo problema del mondo, perché avremo questioni ben più importanti. Penso che la posizione di Meloni non sia ipocrita, sia una posizione molto coerente con il suo elettorato, l'elettorato di ...

Domenica scorsa Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky si sono sentiti per telefono per riaffermare l’appoggio francese al piano per aiutare l’Ucraina a produrre armi, sancito da una pros... ... (ilfoglio)

Vive nell’aeroporto di Bologna da mesi: lieto fine per Arnaldo - L'uomo, ex consulente vinicolo, con la pensione non riusciva più a pagare l'affitto e si è trasferito nello scalo bolognese. Ora è stato preso in carico dai servizi sociali del Comune ...ilrestodelcarlino

Roma, gli spettacoli a teatro da non perdere da Pasqua Fino a giugno 2024 - Il Teatro spazio vuoto che diventa uno spazio di vita. I teatri di Roma portano con sé un ricco cartellone di spettacoli teatrali, dai grandi classici ai musical, dai comici più ...ilmessaggero

6 mete dove andare a Pasqua e Pasquetta in Toscana - La Toscana, nota per i suoi borghi medievali, le colline ondulate e l'arte rinascimentale, si anima a Pasqua e Pasquetta con eventi da non perdere. La scelta, quindi, è vasta: potrai sia decidere di r ...idealista