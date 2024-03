Fino a che età si può guidare? Cosa dice la Legge sul rinnovo della Patente

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La singolare storia di Giuseppina la 103enne che stava tornando a casa alla guidasua auto, dopo aver trascorso la serata a giocare a Burraco, ma con lascaduta, ha provocato ilarità, ma anche una serie di domande. L’ultracentenaria anche di fronte ai Carabinieri che le hanno sequestrato la Panda a bordoquale viaggiava e l’hanno multata, non s’è persa d’animo, ma anzi ha detto ai militari: ‘Mi compro una Vespa’. Maa che età si può? Ci sono limiti di età perl’auto? – ilcorrierecitta.comLa, però, è chiara su questo punto: non ci sono limiti di età per. Nonostante ciò, esistono delle condizioni che devono essere rispettate con il trascorrere degli anni: periodicamente il ...

La decisione del Consiglio di Istituto di una scuola di Fiorenzuola, in provincia di Piacenza, di sospendere l'uso del registro elettronico per l'assegnazione dei compiti ha acceso un acceso ... (orizzontescuola)

Aggiornamento graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) che si avvicina per i docenti interessati. Tra la fine del mese di marzo e l'inizio di aprile è prevista l'ordinanza ... (orizzontescuola)

Villa Severi libera: le oltre 2000 firme fermano l’assessore Scapecchi - Il primo pensiero va a chi ha dedicato una vita a questo luogo, al Comitato di Villa Severi, al CAS e alle Associazioni che gravitano nel complesso immobiliare ...www3.saturnonotizie

All’asta a Treviso una bottiglia del miglior vino del mondo del 2023 - «È il caso – prosegue De Stefani - del Brunello di Montalcino Docg 2018 Argiano, eletto miglior vino al mondo del 2023 dalla rivista americana Wine Spectator, che avremo all’asta a partire da 140 euro ...ilgazzettino

Pestaggio di Davide Ferrerio, chiesti 12 anni di carcere per la presunta istigatrice - 5 minuti per la letturaCROTONE – Dodici anni di reclusione per la presunta istigatrice della spedizione punitiva nei confronti di Davide Ferrerio, il ventenne bolognese in gravissime condizioni dopo i ...quotidianodelsud