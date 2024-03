Fine dell' incubo per Assange? La proposta Usa per tornare in libertà

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Un barlume di speranza dopo intense settimane di protesta in numerose città del mondo e a Londra in particolare. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta valutando la possibilità per Juliandi dichiararsi colpevole di cattiva gestione di informazioni riservate, aprendo a un accordo che potrebbe portare al suo rilascio dal carcere britannico in cui si trova in attesa di estradizione. La notizia è stata lanciata dal Wall Street Journal. Il controverso fondatore di WikiLeaks sta combattendo una lunga battaglia legale con il governo britannico per evitare di essere estradato negli Stati Uniti e affrontare un processo per aver pubblicato migliaia di documenti militari e diplomatici degli Usa a partire dal 2010. Un tribunale del Regno Unito sta attualmente valutando un ultimo ricorso dei suoi legali, anche se i funzionari del Dipartimento di ...