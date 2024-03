Fine del Ramadan | il ministero dell' Istruzione | «Irregolare la chiusura della scuola di Pioltello»

(Adnkronos) – Sul caso della Scuola di Pioltello che ha previsto un giorno di chiusura per la fine del Ramadan interviene l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia. E lo fa dopo l'ispezione che ... (periodicodaily)

In relazione al caso dell'Istituto Iqbal Masih di Pioltello , che ha deciso di sospendere l'attività didattica il 10 aprile, sulla base delle risultanze dell'accertamento ispettivo disposto dall'USR ... (firenzepost)

Addio a Giovanni Caffaro: ex portiere del Bari di Catuzzi. È morto a 64 anni. De Trizio: «Mancherà a tutti i suoi colleghi» - Bari e il Bari dicono addio a Giovanni Caffaro, ex portiere biancorosso agli inizi degli anni Ottanta e punto di riferimento primario per il calcio giovanile barese. Faceva parte del 'Bari ...quotidianodipuglia

Mare Fuori 4, la spiegazione del finale: cosa succede a Edoardo - Mare Fuori 4, la spiegazione del finale: cosa succede a Edoardo. Come finisce la quarta stagione della serie in onda oggi su Rai 2 ...tpi

