Finale Milano-Conegliano in tv | data | orario e diretta streaming Champions League femminile 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Inizia il conto alla rovescia perdella Cev2023/di. In semile ragazze di Marco Gaspari, dopo aver vinto l’anin casa, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo sul campo dell’Eczacibasi Istanbul. Le turche, infatti, hanno vinto in quattro set la gara di ritorno ma nel decisivo Golden Set le lombarde hanno ritrovato un gioco stellare, nonostante le condizioni non perfette della regista nonché capitana Alessia Orro, scesa in campo a soli tre giorni dalla distorsione subita in una partita del campionato italiano.ha conquistato così l’accesso alla primadidella sua storia, ...