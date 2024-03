Figli di genitori detenuti | a Milano il primo protocollo per tutelarli e gestire la fase successiva alla carcerazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Quando un bambino varca per la prima volta la soglia di un carcere, lui e la sua famiglia devono essere preparati. Con l’obiettivo di tracciare un percorso che attenui il più possibile l’impatto iniziale con l’istituto penitenziario, il 20 marzo è stato siglato ilsuidi persone detenute. A firmarlo, il Tribunale die l’associazione Bambinisenzasbarre, che dieci anni fa ha introdotto in Italia la Carta dei diritti deidi, presa a modello per redigere le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa sullo stesso tema, approvate nel 2018 da 47 Stati membri. Il principio fondamentale su cui si basano entrambe le carte è sancito dall’articolo nove della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Crc) con cui ...