Fiesole | muore per strada stroncato da un malore

(Di mercoledì 20 marzo 2024)(Firenze), 20 marzo 2024 - Questa mattina un uomo ha perso la vitada un. E’ successo in piazza Mino poco dopo le 8 sotto la loggia del Comune, dove l'uomo, 86 anni, residente in zona, pare si stesse recando dopo aver fatto la spesa. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti, che hanno assistito alla scena e hanno raccontato di averlo visto accasciarsi all'improvviso. Nella caduta l'uomo ha anche sbattuto la violentemente la testa a terra, perdendo copiosamente sangue. Sul posto sono intervenuti i sanitari della misericordia e il medico del 118 che ha praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare ma i tentativi sono risultati vani. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale e i carabinieri di. D.G.

