Festival di Sanremo a Mediaset dalla Rai | il piano di Pier Silvio Berlusconi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sarebbe davvero clamoroso vedere prossimamente ildiin onda su Canale 5 e non su Rai1. La mossa diper ingaggiare Amadeus anon è solo un capriccio, ma parte di un disegno più ampio. Come svela Dagospia, l'amministratore delegato del Biscione punta a legare il talento del conduttore aldi, considerando che la Rai è solo media partner della manifestazione e il contratto viene rinnovato ciclicamente. La recente approvazione della convenzione fino al 2025 potrebbe lasciare spazio all'azienda di Cologno Monzese per presentare un'offerta al Comune diper organizzare la manifestazione a partire dal 2026 proprio sulla rete ammiraglia. Se ...