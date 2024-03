(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ilgiunge quest’anno alla sua XV Edizione. Un piccolo miracolo, in provincia, immancabile occasione di approfondimento e conoscenza non solo per la comunità dei fotografi, ma per l’intera società civile. La grande novità del 2024 è l’inserimentocategoria “Nonprofit“ nel World Report Award, accanto alle storiche Master, Spotlight, Short story, Single shot e Student. Per partecipare al concorso è necessario registrarsi alla piattaforma Picter, iscrivendosi gratis e creando un Profilo Fotografo. Così si apre la XIV edizione del World Report Award Documenting Humanity 2024, concorso internazionale promosso dalche si pone l’obiettivo di condividere una nuova forma ...

Grande successo per la sfilata di Raffaele Tufano all’International Fashion Festival di Milano . Lo stilista napoletano, in collaborazione con Salvatore Ferrigno, Margò Bags e Mamilla Haute Couture, ... (2anews)

Nel trentesimo anniversario della morte di Don Peppe Diana, riconoscimento all’impegno per la Legalità e la Giustizia «È con profonda gratitudine e un senso di responsabilità rinnovato che ... (puntomagazine)

Firenze, 18 marzo 2024 – La toscana che è stata, la toscana che sarà: sono le linee guida della prima edizione del Festival dell'Identità toscana , in programma da oggi lunedì 18 marzo a venerdì 22. ... (lanazione)

Festival della fotografia etica: "A chi non smette di cercare" - Si prepara l’edizione numero 25 (anche) nel segno dell’impegno no profit "Documentare e svelare vicende poco note per produrre un cambiamento".ilgiorno

Terraforma Exo: il Festival dell’ecologia sonora - Terraforma si infiltra e si adatta a nuovi territori come un organismo flessibile e utopico; lo stesso termine deriva dal prefisso Greco Antico ‘exo’ che indica ciò che è “fuori” o “esterno”, cons ...parkettchannel

Un Prato di libri. Letture nel segno della creatività - È quel momento dell’anno in cui i riflettori sono tutti accesi per un compagno di viaggio davvero speciale: il libro per bambini e ragazzi, pieno di storie e meraviglie. Pagine che spiccano il volo fu ...lanazione