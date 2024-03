Festa del Papà | 4 italiani su 10 scelgono cibo o vino Made in Italy

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) ROMA – Quattrosu dieci, tra coloro che fanno regali per ladelin, che risulta così il dono più gettonato. Il dato emerge da una un’indagine Coldietti/Ixe’ diffusa in occasione della ricorrenza che si celebra il 19 marzo. Specialità enogastronomiche e bottiglie guidano la classifica L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Birra: per 9 ristoratori su 10 il suo consumo traina ilinConsorzio Bufala Dop, eletto il nuovo cda Conclusa la semifinale del concorso dedicato ai migliori Enotecari professionisti d’ItaliaItaliano ...