Ferrari in 4K UHD | la recensione | se il rombo delle auto di Maranello ti arriva nello stomaco

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ladiin 4K UHD: l'edizione a due dischi targata Eagle Pictures presenta un video folgorante per dettaglio e croma ma soprattutto una traccia audio Dolby Atmos in italiano capace di portare leda corsa nel salotto di casa. Non è stato certamente il miglior film di Michale Mann e in generale il biopic sul grande costruttore italiano è stato divisivo nei giudizi e nei commenti, ma è indubbio cheè un film da vedere, sia per la curata indagine intima dell'animo dell'uomo interpretato da Adam Driver in un momento cruciale della sua vita come il 1957, sia per le spettacolari sequenzecorsemobilistiche dell'epoca. Grande attesa e curiosità dunque per appurare se tutto questo ha trovato degna rispondenza nel prodotto homevideo in uscita. ...

