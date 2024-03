Ferragni e Fedez | il compleanno del figlio Leone e la distanza incolmabile fra i due

(Di mercoledì 20 marzo 2024)compie 6 anni. Stiamo parlando deldi Chiarail primogenito dell’influencer che è la prima a postare una dedica social: “Dormire accanto a te mentre compi 6 anni, ricordandomi il momento più magico della mia vita: quando mi hai reso una mamma. Ti amo vita mia”.invece ha scritto: “Il modo migliore per festeggiare la festa del papà è confrontarsi su come garantire un futuro radioso ai nostri figli… Buona festa a tutti i papà e auguri al mio piccolo grande”. La foto che pubblica però non è colma col Premio Nobel Muhammad Yunus ideatore del microcredito moderno anche conosciuto come il banchiere dei poveri. La festa Alla stessa festa c’erano sia il rapper che l’influencer ma i due hanno postato immagini della stessa festa ...

