(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ila colpi dialla periferia diha subito l'amputazione di una. Secondo quanto ricostruito dagli inquirent, il giovane, che stava passeggiando con la fidanzata nella zona di Mirafiori, è stato raggiunto da due uomini in mo. Uno è sceso dal mezzo e lo ha colpito più volte con il, ferendolo gravemente allasinistra, che i medici sono stati costretti ad amputare. L'attenzione si sposta ora sul movente dell'aggressione. Si ipotizza un agguato per gelosia. La polizia è sulle tracce dei due giovani.

È terminata nella notte l'operazione per salvare la gamba del 24enne di Torino ferito gravemente a colpi di machete , mentre si trovava in strada con la sua fidanzata. L'intervento... (ilmessaggero)

L'aggressione subita a Mirafiori Nord, ricercato un ragazzo. Un testimone: «Il giovane era a terra e implorava l'accoltellatore di fermarsi “se smetti non ti denuncio”»I medici del Cto sono stati ... (torino.corriere)

Ferito con il machete a Torino, amputata la gamba del 23enne - Il 23enne Ferito a colpi di machete alla periferia di Torino ha subito l'amputazione di una gamba. Secondo quanto ricostruito dagli inquirent, il giovane, che stava passeggiando con la fidanzata nella ...tg24.sky

