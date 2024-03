Federanziani | Nomenclatore tariffario metterà a rischio strutture e anziani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - "Il nuovoper gli operatori del privato lo si contesta perché è del tutto naturale rivolgersi a loro, specialmente per la categoria degli over 65, che sono i maggiori consumatori di assistenza sanitaria e di analisi preventive. Chiaramente si va nelleprivate accreditate per guadagnare tempo e perché sonosituate nei pressi delle proprie abitazioni. Di conseguenza, questo aumento così elevato dell'abbattimento delle tariffe a nostro giudizioin grossa difficoltà tutte queste, che si troveranno a chiudere o a pagare di tasca propria. Per noiè praticamente impossibile. Quindi prima tenteremo magari con gli ospedali pubblici, con le Case di comunità, per quelle che ...