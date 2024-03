Fed lascia tassi d' interesse fermi al 5 | 25%-5 | 50% | livello più alto dal 2001 | nel 2024 previsti tre tagli

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La Fed ha deciso:d'al 5,25%-5,50%. Confermate le attese del mercato, la banca centrale rimane ferma e promette tredi 75 punti nel. Per quanto riguarda l'inflazione, seppur si è "attenuata nell'ultimo anno, rimane elevata". L'obiettivo nel lungo periodo è del 2% ma

La Fed lascia i tassi di interesse invariati. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 23 anni. E la banca centrale prevede tre tagli del costo del ... (quotidiano)

Wall Street sale con la Fed - Dopo la svolta storica della BOJ, che ieri ha alzato per la prima volta il costo del denaro dopo 17 anni, oggi i fari sono puntati sulla FED. La banca centrale Usa renderà noto, intorno alle 19 italia ...informazione

La Fed lascia i tassi invariati: tra il 5,25% e il 5,50%. Tre riduzioni entro il 2024 - Aggiornate le stime di crescita dell'economia, dal +1,4% stimato in precedenza per quest'anno al +2,1% indicato il 20 marzo. Nel 2025 e 2026 la stima invece è del 2%. Il tasso di disoccupazione è prev ...italiaoggi

La Fed lascia i tassi d’interesse…" - E dopo la Bank of Japan tocca alla Fed di Jerome Powell fare l’annuncio sui tassi. Il verdetto è atteso per le 14 ora di New York di domani, mercoledì 20 marzo 2024, al termine della riunione del Fomc ...informazione