Fed lascia i tassi invariati | Pil +2 | 1%

(Di mercoledì 20 marzo 2024) 20.30 La Federal Reserve ha deciso dired'interesse. Il costo del denaro sarà fermo in una forchetta fra il 5.25% e il 5,50%, cioè ai massimi da 23 anni. A motivare la decisione la lenta diminuzione dell'inflazione. Tuttavia entro il 2024 la Fed prevede tre tagli del costo del denaro per un totale di 765punti base. Le previsioni della Fed per l'anno in corso vedono una crescita del PIL del 2,1%, in netto rialzo dall'1,4% di tre mesi fa. La disoccupazione viene vista in ribasso a 4% dal 4,1% di 3 mesi fa