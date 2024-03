FcCrotone mister Silvio Baldini lascia il Crotone dopo cinque partite

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La permanenza del tecnicoalla guida tecnica delè durata soltanto. Un percorso che ha visto la squadra pitagorica subire quatto sconfitte e conquistare una sola vittoria. L’ultima sconfitta subita domenica scorsa in trasferta con il Monterosi Tuscia penultima in classifica, ha segnato la fine del rapporyo tra il tecnicoe la società per com’è maturità. Richiamato il tecnico Zauli esonerato alla ventisettesima giornatauna serie di risultati negativi. Intanto la squadra ha ripreso gli allenamenti in previsione della prossima partita interna contro la Casertana.