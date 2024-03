Fano | il pari con il Campobasso è da Guerrieri | Dentro di noi sappiamo che ce la faremo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’Alma Juventustorna a lavorare agli ordini di mister Manoni dopo l’importante pareggio di domenica con il. Dopo Tomassini si ferma purtroppo anche Sedrick Kalombo per un problema al tendine di Achille di cui non è ancora nota l’entità. Società e squadra si sono stretti subito attorno al giocatore in attesa della diagnosi, lanciando un messaggio in segno di affetto: "Forza Sedrick, ti aspettiamo", a cui il giocatore ha risposto: "Risponderò a tutti, siete stati tantissimi ad inviarmi messaggi di vicinanza. Per il momento non posso fare altro che ringraziare tutti! Tornerò!". Il portiere Guidoconsidera comunque importante il punto guadagnato con la capolista: "Abbiamo avuto sicuramente una bella reazione dopo il gol subìto nei primi minuti, reazione che non è una cosa scontata soprattutto contro una grande ...