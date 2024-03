Falcinelli Ecologia cerca personale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sono passati da due a quattordici operatori in venti anni., azienda che vanta una lunga esperienza nell’ambito dei servizi ambientali, continua ad essere una realtà in continua ascesa. Per questo sono alla ridi nuove figure. Al momento di due operatori pratici da impiegare sui mezzi. "Difficile trovare persone già con esperienza nel nostro settore, li formeremo noi - spiega il titolare Andrea - però devono essere in possesso della patente C o Ce e Cqc". In un primo momento verrà offerto un periodo di contratto a tempo determinato, necessario per conoscersi, per poi essere trasformato in indeterminato, con un contratto nel settore trasporti. Chi fosse interessato può inviare il proprio cv a: info@.it, verrete contatti per un colloquio. "Se impari il mestiere hai un lavoro assicurato, ...