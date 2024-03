Facebook e Instagram Down | cosa sta succedendo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nel pomeriggio di mercoledì 20 marzo, numerosi utenti hanno riscontrato problemi nell’utilizzo di, come evidenziato dalle segnalazioni in crescita sul sito di monitoraggiodetector.it e sui social network, tra cui X (precedentemente noto come Twitter). Questo episodio segue il significativo disservizio avvenuto martedì 5 marzo, che aveva reso inaccessibili i due principali social di Meta per diverse ore, suscitando preoccupazione tra gli utenti. I numeri: per ora alcune centinaia di segnalazioni Al momento, il disservizio non appare grave quanto quello di inizio mese, dato che le segnalazioni sudetector.it si attestano a poche centinaia, rispetto alle migliaia che possono essere registrate in caso dipiù estesi. Tuttavia, su X si sta diffondendo l’uso di hashtag ...

Soprattutto per riuscire a rispettare sia le regole euro pee per la privacy, come il GDPR, sia il Digital Markets Act, entrato in vigore nelle scorse settimane... Leggi tutto (dday)

Meta si offre per abbassare il costo dell'abbonamento a Facebook e Instagram , ma basterà per convincere le autorità e consumatori in UE? L'articolo Meta si offre di abbassare il costo ... (tuttoandroid)

Facebook e Instagram down: le segnalazioni degli utenti - Nelle ultime ore centinaia di utenti hanno riscontrato disservizi nei social di casa Meta, con un'impennata di segnalazioni di Facebook down e Instagram down. In particolare, tra i diversi problemi, ...tgcom24.mediaset

Ida smaschera Mario ma il caso profumo delude il pubblico: “bambinata” - Ida Platano smaschera Mario Cusitore a Uomini e Donne ma il pubblico ha diverse critiche da farle e accatta è una bambinata ...ultimenotizieflash

Facebook e Instagram down: segnalazioni anche in Italia - I malfunzionamenti hanno colpito principalmente gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, ma anche in Italia alcuni utenti faticano ad aggiornare il Feed. Problemi anche per i DM ...corriere